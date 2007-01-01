В Калуге запустили новое производство
В четверг, 23 апреля, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об одном из значимых результатов сотрудничества с китайскими партнерами.
- В Калуге запущен завод по производству автомобильных двигателей последнего поколения холдинга «АГР» и компании Defetoo, - заявил он. - Важнейший шаг на пути глубокой локализации выпуска автомобилей на предприятии в нашем регионе. Завод станет базовой площадкой для обеспечения двигателями всех моделей машин, выпускаемых на совместных заводах партнёров в России.
Ожидается, что на первом этапе мощность производства составит 150 тыс. двигателей в год, далее - увеличение до 300 тысяч.
Сейчас предприятие приступило к серийной сборке. В планах углубление локализации и трёхкратное увеличение производственных площадей. Во второй половине этого года запланирован запуск механической обработки ключевых компонентов двигателя.
