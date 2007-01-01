Шапша улетел в Китай

Губернатор Калужской области в четверг, 23 апреля, находится в рабочей поездке в эту страну.

- Программа насыщенная. Проводим переговоры, участвуем в круглых столах, Пекинском международном автосалоне, - рассказал Владислав Шапша. - Три основные задачи визита. Развитие калужского автопрома и дальнейшая локализация автомобильного производства в регионе. Строительство цементного завода в Думиничском районе. Создание в нашей области индустриального парка с участием китайских партнеров.

Он заявил, что Калужская область продолжит развивать деловые и дружеские отношения с Китайской Народной Республикой.