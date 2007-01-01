Владислав Шапша в Москве встретился с Денисом Мантуровым
Владислав Шапша в Москве встретился с Денисом Мантуровым

Дмитрий Ивьев
17.04, 07:50
Рабочая встреча губернатора Калужской области с первым заместителем председателя правительства РФ прошла 16 апреля.

Разговор шёл про экономическую ситуацию в нашем регионе, развитие промышленности и реализацию новых проектов.

Шапша напомнил, что по итогам прошлого года индекс промпроизводства в Калужской области составил более 115%. Это один из трёх лучших показателей в стране.

- Открыли семь новых предприятий, четыре нарастили мощности, - заявил губернатор. - В этом году планируем запустить еще не менее пяти. Подписали 25 инвестсоглашений. Самый большой рывок в 2025 году сделал калужский автопром. За год выпущено 140 тысяч машин.

По словам Шапши, таких результатов удалось достичь благодаря мерам господдержки, созданию хороших условий для инвесторов и развитию инфраструктуры. Региональный Фонд развития промышленности, к примеру, поддержал 20 проектов, сохранены налоговые льготы для новых и модернизируемых производств.

eyJpdiI6Ik9hQmFzcEZkZ3Y0UGNYV3BHbkMydkE9PSIsInZhbHVlIjoieXJ6aXRsWnpvU3EySmdUWU03WVVtdHVTTmNFbDJhWVNRYkJzczN0VU9KTUlXa0lkbnVRT2lOM1pONnppS2FZTGFhMmVpODJiTlBoWnpXZFhpR05mdzRCbHkza3pabFdyWG5BcGVnYTMrV3ZaeTRnaUJKV055Mm5qYnEzUUZHUkNCMEVoNEgxbmUwVTJCRTV5YWZvYWJiL1NkMW9PemZxc2JvbzJvR1c0VUk5Y2FNQ3RPSFpheGZhM1FUZTZ0VVRmaStzcGdqUnNWYUF2L2VhK0pOaitiY0VTcW5EK011Mm1nMTJzZUdMQnROZTJ3ZE5kbzlGNXcvK2xyUysrbkxmV01LNTFKVXU5NkQ5T3YwVElETG53VWo1SENOZXhLU0JTV1llRWpwd01SMC9ROVVJSUZhUmxDekdtd0lneTduNGxEWk1pR0FLc29DYmc1WnBiVmNwWHoyejJKYkZEYzlYSkpqd1UyVUpRM2g2RG9WbFVNSEtJNThrdndmQXNoRldlNXd3ZFZKUnlKM0RYc1E1N2ROZGVXbm9kOGowUzAzVUhLQ2l0OFpXcDFOV3JQeFFIb2RtSU9rMXRwNU1VRUFsayIsIm1hYyI6IjJkZGY5YWRiZGZkMWE2MDhhZWRhMzMwZTVkOTUyYjg0ZWIwMGQzZmJjOTY3OGYyZWUyNWI5MzQxMGQ3OWUwY2MiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InNXRURqblFqVkJ2dUdYbE5VS1RNcVE9PSIsInZhbHVlIjoiVlV2ejFILzltQXlvQ0FPWXpjTXRCU0VaV1BpaXNLdUE4UFNXUFRWNDVpREd6MHhUQ2VOYjN5M1N6WWM2TGJMVThTTEhMV2w3LzB0UjVSTi9ndVZBU20xSWM4MUFnS09HZ2xpdE83d1hUT3JyT2k4M3JpdnJHNE9XMjJWaHpKOGpzM00rQm54SVZ4aks3VjdVYk4xakpFMXRESis0dzVHcUlxRVhCTDhjaXJFN2l1ZzNxcE9mYjVkZDFYZTRodGM3eXYrUUd1YU9ZWVV2YWZkTmZ5ejg3R000YjNMYkxrSDZzT3JFNGt4bkVWcHVmd3pDRzJKeHdqNzU5ejhibWNLblVPd2p0TDArcm5Sb1dQNVByZ2hnWXBYaCt4MGJ3U0loSEtkbmUxcS9tTHY1Nkx2N09qQXRRd1lpMUcvMnZpL0sxSElmRGNxM2MvV2JnbVdSb0ttajVpUjFScDBIbGx6Vm1RcEMySWE1NERFWjljV2pnSWFGQjJxR0R0VUVwVjk3ZGxjVExnUnZ1dzRuUy9KRlBXdnpwQkRMMVg3NGhSb3NxNzQzYk5kWThNbFZQd3BNeUM5OE8xZXRHSnQ1bndmNGcvakZxVkVNK1htOFZzbFB0ZktJT29wSHVkRGVndW9jY0ZmWWhOQk9LK1ZNMDV1cmZJb2FNNklMNWxsTVdPaFhKMmdRcjBUK0lYNHUrQnMzdGtnUzJzSFp3MWM3U0QySHJ4Z1FhdFRTODVBUlJZdFB6Smd1MGcwbEhMN2ZWTXBtT29pNnhjSnNlK2w0cGdQS1FEM3dRdldYN1dpMktUdXN2ZlBiTTR1dXVlZ2F6NFNveEgzUUFxdHNkUVJZemt0SyIsIm1hYyI6ImEwZTU5YjcyZTMxYjdkMzQxZDRjMTlhNWE5MTk2YjM5MDNkZDQyNzhhOGJhOGFiZmE4NjkzYTllYjE0MWZmYWEiLCJ0YWciOiIifQ==
