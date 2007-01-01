Владислав Шапша в Москве встретился с Денисом Мантуровым

Рабочая встреча губернатора Калужской области с первым заместителем председателя правительства РФ прошла 16 апреля.

Разговор шёл про экономическую ситуацию в нашем регионе, развитие промышленности и реализацию новых проектов.

Шапша напомнил, что по итогам прошлого года индекс промпроизводства в Калужской области составил более 115%. Это один из трёх лучших показателей в стране.

- Открыли семь новых предприятий, четыре нарастили мощности, - заявил губернатор. - В этом году планируем запустить еще не менее пяти. Подписали 25 инвестсоглашений. Самый большой рывок в 2025 году сделал калужский автопром. За год выпущено 140 тысяч машин.

По словам Шапши, таких результатов удалось достичь благодаря мерам господдержки, созданию хороших условий для инвесторов и развитию инфраструктуры. Региональный Фонд развития промышленности, к примеру, поддержал 20 проектов, сохранены налоговые льготы для новых и модернизируемых производств.