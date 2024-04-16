В ТОП-10 российских акций включили «Русал»

Обновленную подборку фаворитов на российском фондовом рынке составили эксперты брокера «ВТБ Мои Инвестиции».

- В условиях начавшегося роста котировок алюминия мы добавляем в подборку акции «Русала», - рассказал инвестиционный стратег брокера Станислав Клещев. - Мировые цены на этот металл перешли в высокий ценовой диапазон $2400-2700/т и обновили максимум года. Удержание цен на таком уровне может позволить компании показать рентабельность свободного денежного потока около 20-35% и способствовать росту котировок акций «Русала».

Ежемесячный ТОП-10 акций (в соответствии с текущей оценкой и перспективами бумаг российских компаний).

Новый Топ-10 акций РФ

Алроса, ао

ВУШ Холдинг, ао

Группа Позитив, ао

Лукойл, ао

Мосбиржа, ао

МТС, ао

НоваБев, ао

Ростелеком, ап

Русал, ао

Сбербанк, ао



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