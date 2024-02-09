Новое производство куриных яиц появится в Мещовском районе

В четверг, 8 февраля, прошло заседание инвестиционного совета при министерстве сельского хозяйства области.

На нем одобрили проект инвестора, который собирается производить куриные яйца в Калужской области.

На данный момент речь идет примерно о миллионе яиц в сутки, сообщил министр сельского хозяйства Александр Ефремов.

- Это первый новый проект по куриному яйцу, который заходит в наш регион за последние десятилетия, - подчеркнул он.