В Калужской области водитель «Лады» насмерть сбил 71-летнюю женщину

Как мы уже рассказывали, около 20:00 2 марта на дороге Калуга – Тула в Перемышльском районе водитель «Лады Ларгус» сбил пешехода. Подробности об этом происшествии в пятницу сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительной информации, водитель «Лады» ехал со стороны Калуги и сбил 71-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть не по переходу. Пенсионерка скончалась до приезда скорой помощи.

Машина вылетела в кювет и перевернулась. 35-летний водитель получил различные травмы.

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