В Калужской области водитель «Фольксвагена» насмерть сбил 55-летнюю женщину

Около 7:30 утра в среду, 7 декабря, на дороге между Людиново и Кировом в Калужской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, водитель фургона «Фольксваген» с прицепом ехал в сторону Людиново и сбил 55-летнюю женщину, которая шла по трассе в попутном направлении.

От полученных травм женщина умерла на месте.

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