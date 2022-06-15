В Калужской области 46-летний водитель погиб в перевернувшейся «Ладе»

Как мы уже рассказывали, вечером 14 июня в Медынском районе перевернулся автомобиль «Лада Гранта». Подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, в селе Никитское 46-летний водитель не справился с управлением и допустил занос. Машина вылетела на встречную полосу, съехала в кювет и перевернулась.

На месте происшествия погиб сам автомобилист. Он скончался до приезда скорой помощи.

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