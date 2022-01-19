В Калужской области 31-летняя женщина попала в реанимацию после столкновения «Дэу» и «Сузуки»

Как мы уже рассказывали, около 10:40 утра 18 января на дороге Калуга – Медынь в районе Кондрово столкнулись легковые автомобили «Дэу Нексия» и «Сузуки Гранд Витара». В этом ДТП пострадали два человека, сообщили в среду в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 34-летний водитель «Дэу» двигался в сторону Калуги, не учел погодные условия и состояние дороги и допустил занос. Машину выбросило под встречный автомобиль «Сузуки». Удар пришелся в правую сторону «Дэу».

С различными травмами в реанимацию попала 31-летняя пассажирка «Нексии». Также госпитализирован водитель этого автомобиля.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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