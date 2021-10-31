В Калужской области со 2 октября ищут пропавшего 41-летнего мужчину
В деревне Алекино Тарусского района Калужской области пропал 41-летний Максим СКРИТ. Об этом в воскресенье, 31 октября, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
Последний раз мужчину видели 2 октября.
По информации волонтеров, он может находиться в нашем регионе либо в Краснодаре.
Опубликованы фото и приметы пропавшего:
- Рост – 170 см,
- Худощавый,
- Светло-русые волосы,
- Голубые глаза,
- Черная куртка, серый свитер, черные спортивные брюки и галоши.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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