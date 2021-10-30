Калужская полиция опровергла информацию о стрельбе возле бара на улице Суворова

Вечером в пятницу, 29 октября, в социальных сетях опубликовали информацию о конфликте между посетителями одного из баров на улице Суворова в Калуге.

- Куча пьянющих малолеток устроила побоище со стрельбой сегодня, - рассказывал очевидец. - Результат: две кареты скорой помощи, две патрульных машины ДПС, полиция.

В субботу, 30 октября, ситуацию прокомментировали в управлении МВД по Калужской области.

- В 21:40 в дежурную часть УМВД России по Калуге поступило сообщение о конфликте между гражданами на улице возле одного из баров по улице Суворова, - заявили в полиции. - На место происшествия незамедлительно были направлены наряды полиции, а также следственно-оперативная группа. В ходе проведения проверочных мероприятий информация о возможной стрельбе на месте конфликта не подтвердилась. По данному факту проводится проверка, участники конфликта и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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