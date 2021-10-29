В Калужской области 46-летний водитель «Шевроле» пострадал в столкновении с «Пежо»

Как мы уже рассказывали, утром 28 октября на пересечении проспекта Ленина и улицы Борисоглебской в Обнинске столкнулись легковые автомобили «Пежо» и «Шевроле». В это аварии пострадал один человек, сообщили в УГИДД по Калужской области.

По предварительным данным, 46-летний водитель «Шевроле» не уступил дорогу «Пежо».

Различные травмы получил сам предполагаемый виновник аварии.

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