В Обнинске человек пострадал в столкновении «Пежо» и «Шевроле»

Около 7:30 в четверг, 28 октября, на пересечении проспекта Ленина и улицы Борисоглебской в Обнинске произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, на регулируемом перекрестке столкнулись «Пежо» и «Шевроле».

МЧС сообщает об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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