В Обнинске человек пострадал в столкновении «Пежо» и «Шевроле»
Около 7:30 в четверг, 28 октября, на пересечении проспекта Ленина и улицы Борисоглебской в Обнинске произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, на регулируемом перекрестке столкнулись «Пежо» и «Шевроле».
МЧС сообщает об одном пострадавшем.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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