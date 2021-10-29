В Обнинске 26-летний водитель «Рено» пострадал в столкновении с автобусом

Как мы уже рассказывали, днем 28 октября в Обнинске на улице Университетской столкнулись легковой автомобиль «Рено» и автобус ЛиАЗ. Подробности об этом происшествии сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 40-летний водитель автобуса выезжал с прилегающей территории и не пропустил «Рено».

Различные травмы получил 26-летний водитель легковушки.

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