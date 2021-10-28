В Обнинске один человек пострадал в столкновении «Рено» и автобуса

Около 14:30 в четверг, 28 октября, в Обнинске в районе студенческого городка столкнулись легковой автомобиль «Рено» и автобус ЛиАЗ. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По информации спасателей, в этой аварии пострадал один человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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