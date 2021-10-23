В соцсетях появилось видео с места ДТП с маршруткой и "Киа"

Ранее мы сообщали о ДТП в центре Калуги, которое произошло в пятницу, 22 октября. Примерно в 15:30 на перекрестке Кирова и Ленина столкнулись маршрутка №75 и «Киа Сид». Об этом сообщило региональное управление МЧС.

В соцсетях появилось видео аварии. Его выложило сообщество VK «Дорожный дозор Калуга». На записи видно, что водитель легкового авто выехал на мигающий зеленый свет.

Во время столкновения машин девушка-пешеход едва успела отбежать.

По предварительной информации, пострадали два пассажира «Газели» и пассажир легкового авто.

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