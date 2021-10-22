В Калужской области водитель «Лады» сбил 11-летнего велосипедиста

Как мы уже рассказывали, днем в четверг, 21 октября, на улице Афонина в Ферзиково сбили велосипедиста. В этой аварии пострадал 11-летний мальчик, сообщили в пятницу в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, ребенок выехал на дорогу с прилегающей территории и попал под колеса «Лады Веста».

С различными травмами мальчика доставили в больницу.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!