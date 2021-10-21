В Калужской области водитель «Лады» сбил велосипедиста

Около 12:55 в четверг, 21 октября, в Ферзиково сбили велосипедиста. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Лада» двигался по улице Афонина и сбил человека, который ехал на велосипеде.

МЧС сообщило об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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