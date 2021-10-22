В Калуге водитель «Киа» сбил 23-летнюю девушку на улице Рылеева

Как мы уже рассказывали, днем в четверг на улице Рылеева в Калуге сбили пешехода. А 22 октября управление ГИБДД по Калужской области сообщило подробности.

По предварительным данным, 41-летняя женщина за рулем «Киа Сид» с улицы Кирова поворачивала направо на Рылеева на зеленый сигнал светофора и сбила 23-летнюю девушку, пересекавшую проезжую часть по переходу.

Пострадавшую с различными травмами доставили в больницу.

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