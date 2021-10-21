В Калуге водитель «Киа» сбил пешехода на улице Рылеева

Около 12:30 в четверг, 21 октября, на перекрестке улиц Кирова и Рылеева в Калуге сбили пешехода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, человека сбил водитель легкового автомобиля «Киа», двигавшийся по Рылеева в сторону улицы Дзержинского.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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