В Калуге 19-летний водитель «Жигулей» сбил женщину на улице Большевиков

Как мы уже рассказывали, днем в четверг, 14 октября, на улице Большевиков в Калуге сбили пешехода. В пятницу управление ГИБДД по Калужской области сообщило подробности.

По предварительной информации, 19-летний водитель «Жигулей» двигался со стороны сквера Мира и на перекрестке с улицей Циолковского сбил 69-летнюю женщину. Пенсионерка пересекала проезжую часть недалеко от перехода.

С различными травмами женщину доставили в областную больницу в Анненках. Врачи оказали ей помощь и отпустили домой.

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