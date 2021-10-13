В Калужской области пропала 33-летняя женщина
В городе Киров Калужской области пропала 33-летняя Мария ПИРИХИНА. Вечером во вторник, 12 октября, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
Последний раз женщину видели 9 октября.
По информации волонтеров, она может находиться в Кирове либо в поселке Волховский Новгородской области.
Опубликованы приметы пропавшей:
- Рост – 155 см,
- Худощавая,
- Белые волосы,
- Серые глаза.
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.