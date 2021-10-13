В Калужской области пропала 33-летняя женщина

В городе Киров Калужской области пропала 33-летняя Мария ПИРИХИНА. Вечером во вторник, 12 октября, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Последний раз женщину видели 9 октября.

По информации волонтеров, она может находиться в Кирове либо в поселке Волховский Новгородской области.

Опубликованы приметы пропавшей:

Рост – 155 см,

Худощавая,

Белые волосы,

Серые глаза.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.