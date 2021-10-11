В Калужской области пропал 31-летний мужчина
В деревне Трубино Жуковского района Калужской области пропал 31-летний Александр ШУКЛИН. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
Последний раз мужчину видели 2 октября.
Пока нет информации, где он может находиться.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:
- Рост – 180 см.
- Худощавый,
- Темно-русые волосы,
- Серо-голубые глаза,
- Черная куртка,
- Серые брюки,
- Резиновые сланцы.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.