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В Калужской области пропал 31-летний мужчина

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.10.2021 12:18 0 298
В Калужской области пропал 31-летний мужчина

В деревне Трубино Жуковского района Калужской области пропал 31-летний Александр ШУКЛИН. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Последний раз мужчину видели 2 октября.

Пока нет информации, где он может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:

  • Рост – 180 см.
  • Худощавый,
  • Темно-русые волосы,
  • Серо-голубые глаза,
  • Черная куртка,
  • Серые брюки,
  • Резиновые сланцы.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.10.2021 12:18 0 298
Тэги: происшествие лиза алерт
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