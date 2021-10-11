В Калужской области пропал 31-летний мужчина

В деревне Трубино Жуковского района Калужской области пропал 31-летний Александр ШУКЛИН. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Последний раз мужчину видели 2 октября.

Пока нет информации, где он может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:

Рост – 180 см.

Худощавый,

Темно-русые волосы,

Серо-голубые глаза,

Черная куртка,

Серые брюки,

Резиновые сланцы.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.