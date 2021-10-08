В Калужской области 61-летняя женщина пострадала в столкновении «Жигулей» и КамАЗа

Как мы уже рассказывали, около 15:40 в четверг, 7 октября, «Жигули» столкнулись с КамАЗом на дороге между Бабынино и Воротынском. В этой аварии, по уточненным данным, пострадал один человек, сообщили в пятницу в УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 69-летний водитель «Жигулей» двигался в сторону Бабынино, выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ.

Различные травмы получила 61-летняя пассажирка легковушки.