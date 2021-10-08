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В Калужской области 61-летняя женщина пострадала в столкновении «Жигулей» и КамАЗа

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 08.10.2021 10:14 0 225
В Калужской области 61-летняя женщина пострадала в столкновении «Жигулей» и КамАЗа

Как мы уже рассказывали, около 15:40 в четверг, 7 октября, «Жигули» столкнулись с КамАЗом на дороге между Бабынино и Воротынском. В этой аварии, по уточненным данным, пострадал один человек, сообщили в пятницу в УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 69-летний водитель «Жигулей» двигался в сторону Бабынино, выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ.

Различные травмы получила 61-летняя пассажирка легковушки.

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 08.10.2021 10:14 0 225
Тэги: дтп происшествие мчс гибдд
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