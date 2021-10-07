В Калужской области несколько человек пострадало в столкновении «Жигулей» и КамАЗа

Около 15:40 в четверг, 7 октября, в Бабынинском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля ВАЗ-2107 и КамАЗа. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, большегруз и «Жигули» столкнулись на дороге между Бабынино и селом Пятницкое. Пострадали несколько человек.

Удар пришелся в водительскую сторону легковушки. На стекле у нее виден знак «Инвалид».

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.