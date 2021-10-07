В Калуге 30-летний мотоциклист пострадал в ДТП на Грабцевском шоссе

Как мы уже рассказывали, утром 6 октября на Грабцевском шоссе в Калуге в районе инфекционной больницы столкнулись легковой автомобиль «Лада» и мотоциклист на «Венто». Подробности об этом происшествии в четверг сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 42-летняя женщина за рулем «Лады» с кольца съезжала направо в сторону улицы Автомобильной и не уступила дорогу попутному мотоциклисту.

Пострадавшего 30-летнего мотоциклиста доставили в больницу.