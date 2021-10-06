В Калуге «Лада» столкнулась с мотоциклом на Грабцевском шоссе

Около 8:50 утра в среду, 6 октября, на Грабцевском шоссе в Калуге произошло ДТП с участием легкового автомобиля «Лада» и мотоцикла «Венто». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительной данным, они столкнулись на кольцевой развязке в районе инфекционной больницы и завода «Фольксваген».

МЧС сообщает, что в аварии пострадал один человек. Судя по отсутствию серьезных повреждений у легковушки, пострадавший – мотоциклист.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.