В Калужской области врачи скорой помощи дважды спасли пациента

В Калужской области врачи скорой помощи дважды спасли одного пациента. Об этом инциденте, который произошел 4 октября, сообщили в среду в министерстве здравоохранения региона.

По информации Минздрава, бригада прибыла на вызов к мужчине в тяжелом состоянии. Вместе с ним в больницу вызвался ехать его приятель. Но по дороге этому мужчине не понравилось бормотание больного, и он достал нож.

Фельдшеры сумели выбить нож у агрессивного мужчины. Тем самым они второй раз оказали помощь пациенту. А его приятель убежал.

Сейчас виновника ищут сотрудники полиции.