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В Калужской области две недели ищут 33-летнего мужчину

Дмитрий Ивьев , Фото: «Лиза Алерт».
Опубликовано: 02.10.2021 14:02 0 305
В Калужской области две недели ищут 33-летнего мужчину

В Калужской области пропал 33-летний Александр РОМАШИН из города Мещовск. Последний раз его видели 17 сентября, сообщили в субботу, 2 октября, в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Пока нет информации, где он может находиться.

По данным волонтеров из «Лиза Алерт», мужчина нуждается в медицинской помощи.

Опубликованы приметы пропавшего:

  • Рост – 172 см,
  • Нормального телосложения,
  • Русые волосы,
  • Серо-голубые глаза,
  • Светло-коричневый свитер с рисунком,
  • Зеленые камуфляжные брюки.

Если у вас есть информация о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Дмитрий Ивьев , Фото: «Лиза Алерт».
Опубликовано: 02.10.2021 14:02 0 305
Тэги: происшествие лиза алерт
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