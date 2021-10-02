В Калужской области две недели ищут 33-летнего мужчину
В Калужской области пропал 33-летний Александр РОМАШИН из города Мещовск. Последний раз его видели 17 сентября, сообщили в субботу, 2 октября, в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
Пока нет информации, где он может находиться.
По данным волонтеров из «Лиза Алерт», мужчина нуждается в медицинской помощи.
Опубликованы приметы пропавшего:
- Рост – 172 см,
- Нормального телосложения,
- Русые волосы,
- Серо-голубые глаза,
- Светло-коричневый свитер с рисунком,
- Зеленые камуфляжные брюки.
Если у вас есть информация о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.