В Калужской области две недели ищут 33-летнего мужчину

В Калужской области пропал 33-летний Александр РОМАШИН из города Мещовск. Последний раз его видели 17 сентября, сообщили в субботу, 2 октября, в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Пока нет информации, где он может находиться.

По данным волонтеров из «Лиза Алерт», мужчина нуждается в медицинской помощи.

Опубликованы приметы пропавшего:

Рост – 172 см,

Нормального телосложения,

Русые волосы,

Серо-голубые глаза,

Светло-коричневый свитер с рисунком,

Зеленые камуфляжные брюки.

Если у вас есть информация о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.