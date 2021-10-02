В Калуге легковушка вылетела на тротуар после ночного ДТП

В ночь на субботу, 2 октября, два легковых автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Энгельса и Мичурина. Фото опубликовали в группе «Калуга ДТП» в социальной сети «ВКонтакте».

От удара одна из машин оказалась на тротуаре.

По предварительным данным, авария произошла, когда светофор на этом перекрестке уже работал в желтом мигающем режиме. По знакам преимущество имел тот, кто двигался по Мичурина.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.