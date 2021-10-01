В Калужской области два человека пострадали в массовом ДТП с бензовозом

Около 13:00 в пятницу, 1 октября, на дороге Калуга – Медынь на участке между Льва Толстого и Караваем произошло массовое ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом нам сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 40-летний водитель грузовой «Газели» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в бензовоз «Мерседес» и миневэн «Хендай».

В больницу с различными травмами доставлены водитель «Газели» и 44-летний водитель «Мерседеса».

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются. Движение в обе стороны в районе пункта весового контроля затрудено.