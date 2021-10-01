В Калужской области двух пешеходов сбили на одной дороге за день

В четверг, 30 сентября, на дороге между трассами А108 и М-3 «Украина» в Боровском районе произошло два ДТП, в которых пострадали пешеходы. Подробности в пятницу сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 9:50 в Балабаново 73-летний водитель «Рено Дастер» сбил 23-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу. Пострадавшего доставили в больницу. От госпитализации он отказался.

А в 20:40 пешехода сбили возле Ермолино. По предварительной информации, 24-летний водитель «Опель Вектра» сбил 54-летнего мужчину, который шел по проезжей части навстречу авто. Пострадавший также отказался от госпитализации.