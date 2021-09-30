В Калужской области водитель «Опеля» сбил пешехода рядом с остановкой
Около 20:50 в четверг, 30 сентября, на трассе А-108 в Боровском районе водитель легкового автомобиля «Опель Вектра» сбил пешехода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, авария произошла на 403 километре трассы А-108 рядом с Ермолино. В этом месте по обеим сторонам дороги находятся автобусные остановки, а между ними – нерегулируемый пешеходный переход.
По информации МЧС, в аварии пострадал один человек.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.