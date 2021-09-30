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В Калужской области водитель «Опеля» сбил пешехода рядом с остановкой

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 30.09.2021 22:36 0 195
В Калужской области водитель «Опеля» сбил пешехода рядом с остановкой

Около 20:50 в четверг, 30 сентября, на трассе А-108 в Боровском районе водитель легкового автомобиля «Опель Вектра» сбил пешехода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, авария произошла на 403 километре трассы А-108 рядом с Ермолино. В этом месте по обеим сторонам дороги находятся автобусные остановки, а между ними – нерегулируемый пешеходный переход.

По информации МЧС, в аварии пострадал один человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 30.09.2021 22:36 0 195
Тэги: дтп происшествие мчс
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