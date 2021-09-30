В Калуге 22-летнего мужчину обвинили в смертельном ДТП

В Калуге полиция завершила расследование уголовного дела по ДТП, произошедшему 24 августа нынешнего года в районе поворота на Росву. Как мы уже рассказывали, там 22-летний водитель «Киа Рио» сбил 58-летнюю женщину с шестилетним мальчиком.

Пешеходы пересекали проезжую часть по зебре.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Ребенку оказали помощь врачи.

По уголовной статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека» молодому водителю грозит до пяти лет лишения свободы.