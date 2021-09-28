В Калужской области пропал 87-летний мужчина
В деревне Бобровники Боровского района пропал 87-летний Митрофан ГАЛУЗА. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
По информации волонтеров, пенсионер ушел из дома в неизвестном направлении 27 сентября.
Пока нет информации, где он может находиться.
Опубликованы фото и приметы пропавшего:
- Рост: 150 см.
- Телосложение: xудощавое.
- Цвет глаз: голубые.
- Волосы: седые.
- Был одет: синяя куртка, черная с красным толстовка, черные брюки, черные резиновые сапоги.
Особые приметы: борода и усы.
Если вы что-либо знаете об этом человеке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.