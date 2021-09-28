В Калужской области пропал 87-летний мужчина

В деревне Бобровники Боровского района пропал 87-летний Митрофан ГАЛУЗА. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

По информации волонтеров, пенсионер ушел из дома в неизвестном направлении 27 сентября.

Пока нет информации, где он может находиться.

Опубликованы фото и приметы пропавшего:

Рост: 150 см.

Телосложение: xудощавое.

Цвет глаз: голубые.

Волосы: седые.

Был одет: синяя куртка, черная с красным толстовка, черные брюки, черные резиновые сапоги.

Особые приметы: борода и усы.

Если вы что-либо знаете об этом человеке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.