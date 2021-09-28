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В Калужской области сбитый велосипедист попал в реанимацию

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 28.09.2021 10:26 2 622
В Калужской области сбитый велосипедист попал в реанимацию

Как мы уже рассказывали, вечером 27 сентября на дороге между Жиздрой и Людиново в Жиздринском районе сбили велосипедиста. Подробности об этом происшествии во вторник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 24-летняя девушка за рулем «Хендая Солярис» примерно в 21:30 ехала в сторону Людиново и сбила встречного велосипедиста.

Пострадавшего на скорой помощи доставили в реанимацию областной больницы в Калуге. Его личность пока не установлена.

Фото с места аварии опубликовало МЧС.

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 28.09.2021 10:26 2 622
Тэги: происшествие дтп мчс гибдд
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