В Калужской области пропала 39-летняя женщина

В селе Гремячево Перемышльского района Калужской области пропала 39-летняя Мария ДОМОГАЦКАЯ. В понедельник, 27 сентября, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Последний раз женщину видели 24 сентября.

Пока нет информации, где она может находиться.

По информации волонтеров, пропавшая нуждается в медицинской помощи.

Приметы женщины:

Рост – 165 см,

Нормального телосложения,

Темно-каштановые волосы,

Серо-зеленые глаза,

Серая куртка,

Длинная черная юбка,

Коричневые ботинки.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.