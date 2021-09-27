В Калужской области пропала 39-летняя женщина
В селе Гремячево Перемышльского района Калужской области пропала 39-летняя Мария ДОМОГАЦКАЯ. В понедельник, 27 сентября, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
Последний раз женщину видели 24 сентября.
Пока нет информации, где она может находиться.
По информации волонтеров, пропавшая нуждается в медицинской помощи.
Приметы женщины:
- Рост – 165 см,
- Нормального телосложения,
- Темно-каштановые волосы,
- Серо-зеленые глаза,
- Серая куртка,
- Длинная черная юбка,
- Коричневые ботинки.
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.