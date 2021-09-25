Калужане продолжают жаловаться на текущие в Росвянку и Угру отходы

Как мы уже рассказывали, в Калуге жители села Росва жаловались на сброс отходов в реку Росвянка, которая в дальнейшем впадает в Угру. В субботу, 25 сентября, министерство природных ресурсов и экологии Калужской области отчиталось, что авария устранена.

- Причинами аварийных ситуаций стали перебои в работе электроэнергии и залповое поступление стоков. В настоящий момент авария устранена, канализационная насосная станция работает в штатном режиме, - заявили в Минприроды.

Также представители министерства потребовали от водоканала не допускать повторных загрязнений.

В тоже время под этой публикацией министерства природных ресурсов и экологии в соцсетях жители Росва продолжают выкладывать видео, на которых запечатлено, как зловонные ручьи текут к реке.

На видео автор обращается к губернатору Владиславу Шапше.

- Авария не устранена, - написала Анна Чуднова. - Штрафы не спасут ситуацию. Были бы они миллионные, то другое дело, а так 100 тысяч штраф - это ничего!