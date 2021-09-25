В Калуге 72-летний мужчина ушел из больницы и пропал
В Калуге пропал 72-летний Евгений МЕДВЕДЕВ. В субботу, 25 сентября, он ушел в неизвестном направлении из больницы, где проходит лечение, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
Как отмечают волонтеры, пенсионер нуждается в медицинской помощи. При этом он мог уехать в другой город или в другую область.
Калужан просят обращать внимание на похожих людей на улице.
Приметы пропавшего:
- Рост – 180 см.
- Нормальное телосложение,
- Седые волосы,
- Голубые глаза,
- Бежевая рубашка в клетку,
- Бежевые брюки,
- Черные ботинки.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.