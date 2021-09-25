В Калуге 72-летний мужчина ушел из больницы и пропал

В Калуге пропал 72-летний Евгений МЕДВЕДЕВ. В субботу, 25 сентября, он ушел в неизвестном направлении из больницы, где проходит лечение, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Как отмечают волонтеры, пенсионер нуждается в медицинской помощи. При этом он мог уехать в другой город или в другую область.

Калужан просят обращать внимание на похожих людей на улице.

Приметы пропавшего:

Рост – 180 см.

Нормальное телосложение,

Седые волосы,

Голубые глаза,

Бежевая рубашка в клетку,

Бежевые брюки,

Черные ботинки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.