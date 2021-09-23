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Обнинский альпинист застрял на Эльбрусе во время снежной бури

Дмитрий Ивьев , Фото: МЧС России.
Опубликовано: 23.09.2021 23:08 2 378
Обнинский альпинист застрял на Эльбрусе во время снежной бури

В четверг, 23 сентября, на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии застряла группа альпинистов из 22 человек. Об этом сообщает ГУ МЧС этого региона.

По информации спасателей, альпинисты находятся на высоте 5400 метров, за 240 метров за вершины. Из-за ухудшения погоды они подали сигнал бедствия.

Там, где находятся люди, температура воздуха опустилась до -20 градусов, снежная буря, порывы ветра – до 40 м/с.

В составе группы есть 40-летний альпинист из Обнинска Калужской области Руслан Николаев, сообщает издание Mash.

По официальной информации МЧС, на 22:45 четверга уже известно о гибели одного человека. Mash утверждает, что погибли как минимум трое, а четверых нашли живыми.

На спасении остальных альпинистов задействованы 20 человек и семь единиц техники.

Точная информация уточняется.

 

Дмитрий Ивьев , Фото: МЧС России.
Опубликовано: 23.09.2021 23:08 2 378
Тэги: происшествие мчс
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