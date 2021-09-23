В Калужской области 54-летнюю москвичку признали виновной в ДТП с двумя погибшими женщинами

В Калужской области 54-летнюю жительницу Москвы признали виновной в ДТП, которое произошло 4 сентября прошлого года на трассе М-3 «Украина» в Бабынинском районе. Об этом в четверг сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Как установил суд, женщина за рулем легкового автомобиля «Мерседес» на Киевской трассе выехала на встречную полосу и врезалась в «Тойоту Камри».

От удара погибли две пассажирки «Тойоты» - 48 и 68 лет.

Виновницу приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, в течение двух лет она не сможет управлять транспортными средствами.