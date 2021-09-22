В Калужской области микроавтобус «Мерседес» врезался в грузовик на трассе М-3 «Украина»

Около 15:10 в среду, 22 сентября, на 300 километре трассы М-3 «Украина» в Жиздринском районе произошло ДТП с участием микроавтобуса «Мерседес» и грузового автомобиля МАЗ. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, рядом с поворотом на Жиздру «Мерседес» врезался в заднюю часть прицепа большегруза.

По информации МЧС, в аварии пострадал один человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото с места аварии в Жиздринском районе опубликовало МЧС.

Напомним, утром 22 сентября микроавтобус «Мерседес» с 16 пассажирами перевернулся в Жуковском районе. Пострадали 15 человек. Среди них – беременная женщина.