В Калуге водитель «Лады» сбил 60-летнюю женщину на переходе

Как мы уже рассказывали, вечером в понедельник, 20 сентября, на улице Спартака в Калуге сбили пешехода. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 24-летний водитель «Лады Веста» около 18:30 ехал по улице Спартака в сторону улицы Генерала Попова и у дома №3 сбил 60-летнюю женщину.

Пострадавшая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

По информации полиции, женщину направили в областную больницу в Анненках.