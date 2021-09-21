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В Калуге водитель «Лады» сбил 60-летнюю женщину на переходе

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 21.09.2021 15:02 0 359
В Калуге водитель «Лады» сбил 60-летнюю женщину на переходе

Как мы уже рассказывали, вечером в понедельник, 20 сентября, на улице Спартака в Калуге сбили пешехода. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 24-летний водитель «Лады Веста» около 18:30 ехал по улице Спартака в сторону улицы Генерала Попова и у дома №3 сбил 60-летнюю женщину.

Пострадавшая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

По информации полиции, женщину направили в областную больницу в Анненках.

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 21.09.2021 15:02 0 359
Тэги: происшествие дтп мчс гибдд
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