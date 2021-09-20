В Калуге двух пешеходов сбили за вечер

Вечером в понедельник, 20 сентября, в Калуге под колеса автомобилей попали два пешехода. ДТП произошли на Правом берегу и на подъездной дороге к городу от трассы М3 «Украина», сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

В обеих авариях пострадало по одному человеку.

На улице Спартака в 18:30 пешехода рядом с автобусной остановкой сбил водитель автомобиля ВАЗ-2107.

А на подъездной дороге в районе развязки с Южным обходом пешехода сбил водитель «Рено Логан».

Точные обстоятельства происшествий устанавливаются.