В Калужской области два человека пострадали в массовом ДТП на трассе М-3 «Украина»

Вечером в понедельник, 20 сентября, ДТП с участием трех автомобилей произошло на трассе М-3 «Украина» в Малоярославецком районе. Пострадали два человека. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 61-летний мужчина за рулем «Шевроле Лачетти» двигался со стороны Калуги по встречной полосе Киевской трассы. Проезжие части на этом участке разделены металлическим ограждением.

В результате «Шевроле» врезался во встречный «Мицубиси Паджеро», а осколками повредило «Инфинити QX80».

Различные травмы получили водитель «Шевроле» и 22-летняя пассажирка «Мицубиси». Они госпитализированы.

Фото с места аварии опубликовало МЧС.