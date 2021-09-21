В Калуге водитель «Рено» насмерть сбил 30-летнего мужчину

Как мы уже рассказывали, вечером в понедельник, 20 сентября, на подъездной дороге к Калуге от трассы М-3 «Украина» сбили пешехода. В управлении ГИБДД по Калужской области уточнили, что пешеход погиб.

По предварительным данным, 47-летний водитель «Рено Логан» около 20:50 ехал со стороны Мстихино и в районе развязки с Южным обходом насмерть сбил 30-летнего мужчину, перебегавшего дорогу не по переходу.

Сбитый пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.