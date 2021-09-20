В Калуге пропал 42-летний мужчина

В Калуге пропал 42-летний Сергей БОРОДИН. В понедельник, 20 сентября, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Последний раз мужчину видели 16 сентября.

Пока нет информации, где он может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:

Рост – 185 см,

Седые волосы,

Карие глаза,

Серая ветровка,

Бежевая футболка,

Синие джинсы,

Коричневые туфли.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.