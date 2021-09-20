В Калуге пропал 42-летний мужчина
В Калуге пропал 42-летний Сергей БОРОДИН. В понедельник, 20 сентября, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
Последний раз мужчину видели 16 сентября.
Пока нет информации, где он может находиться.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:
- Рост – 185 см,
- Седые волосы,
- Карие глаза,
- Серая ветровка,
- Бежевая футболка,
- Синие джинсы,
- Коричневые туфли.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.