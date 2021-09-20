В Калужской области три человека пострадали в столкновении «Мицубиси» и «Жигулей»

Как мы уже рассказывали, около 8 утра в пятницу, 17 сентября, на 89 километре дороги Калуга – Таруса – Серпухов на границе Калужской и Московской областей столкнулись легковые автомобили «Мицубиси» и ВАЗ-2104. В понедельник подробности сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительной информации, 24-летний водитель «Мицубиси Лансер» двигался в сторону Тарусы, пошел на обгон и врезался во встречный ВАЗ-21041-20.

Различные травмы получили сам предполагаемый виновник, 22-летний водитель «Жигулей» и 47-летний пассажир «Жигулей».