В Калужской области 57-летний мужчина пропал в лесу

В поселке Калуговский 14 сентября ушел в лес за грибами и не вернулся 57-летний Юрий ЛИМЕНЬКО. Об этом сообщили вечером в среду в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Волонтеры собираются выезжать на место происшествия для поисков. Опубликованы приметы пропавшего мужчины:

Рост: 170 см.

Телосложение: нормальное.

Цвет глаз: серые.

Волосы: русые.

Был одет: зелено-синяя рубашка в клетку, серая футболка, серые спортивные брюки, зеленые галоши.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.