В Калужской области 57-летний мужчина пропал в лесу
В поселке Калуговский 14 сентября ушел в лес за грибами и не вернулся 57-летний Юрий ЛИМЕНЬКО. Об этом сообщили вечером в среду в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
Волонтеры собираются выезжать на место происшествия для поисков. Опубликованы приметы пропавшего мужчины:
- Рост: 170 см.
- Телосложение: нормальное.
- Цвет глаз: серые.
- Волосы: русые.
- Был одет: зелено-синяя рубашка в клетку, серая футболка, серые спортивные брюки, зеленые галоши.
Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.