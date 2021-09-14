В центре Калуги легковушка провалилась в открытый люк

В понедельник, 13 сентября, на перекрестке улиц Кирова и Марата в Калуге произошло ДТП. Легковой автомобиль «Ситроен» правым передним колесом провалился в открытый люк колодца.

- В самом центре Калуги машина провалилась в люк, - написал очевидец в социальных сетях.

Водитель поворачивал с Кирова направо в сторону улицы Дзержинского.

В городской управе заявили, что колодец принадлежит одному из операторов связи. Позже люк вернули на место.

- Работы по закрытию выполнены собственником инженерных коммуникаций, - прокомментировали в городской управе и опубликовали фото.